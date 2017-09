Klaas Agricola wordt burgemeester Dantumadiel

Publicatie: di 26 september 2017 21.42 uur

DAMWâLD - De gemeenteraad van Dantumadiel heeft dinsdag de heer N.L. (Klaas) Agricola uit Dalfsen aanbevolen voor het ambt van burgemeester in de gemeente Dantumadiel. De aanbeveling wordt aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is definitief, zodra het Koninklijk Besluit getekend is.

Fries-om-útens

De heer Agricola is geboren en getogen in Reahûs. Hij is 57 jaar oud, gehuwd en vader van twee dochters. Op dit moment is hij wethouder en locoburgemeester van de gemeente Dalfsen in de provincie Overijssel. Deze functie heeft hij sinds 2010 met momenteel onder meer Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening en Plattelandsontwikkeling in portefeuille. Eerder was hij werkzaam in de zuivelbranche en als manager in de agrarische dienstverlening, lid van de gemeenteraad en had hij diverse maatschappelijke functies.

De heer Agricola is Fries-om-útens en spreekt en verstaat de Friese taal. Hij gaat na de installatie in Dantumadiel wonen en het ambt als partijloos burgemeester vervullen.

Klaas Agricola over zijn aanbeveling: "Fryslân zit verankerd in ons hart en blijft trekken. Daarom ben ik erg blij en vind het een groot voorrecht dat ik ben voorgedragen als burgemeester van Dantumadiel. Ik werk graag met college, gemeenteraad en inwoners aan een mienskip waar mensen zich thuis voelen."

Vertrouwenscommissie

De aanbeveling is gedaan door de gemeenteraad van Dantumadiel, na een advies van de vertrouwenscommissie. Deze commissie bestond uit de fractievoorzitters van alle zeven partijen in de gemeenteraad, bijgestaan door een secretaris en de locoburgemeester en gemeentesecretaris als adviseurs. Op de vacature hebben 13 kandidaten gereageerd.

Verwacht wordt dat de nieuwe burgemeester begin december wordt geïnstalleerd. Tot die tijd blijft Sicko Heldoorn nog aan als waarnemend burgemeester.