Kopzorgen over lozingen Orion Drachten

Publicatie: vr 22 september 2017 12.00 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland wil de lozingen van pcb's door afvalverwerkingsbedrijf Orion in Drachten tot nul terugbrengen. Een onderzoek van GGD naar de risico's voor de volksgezondheid heeft wethouder Ron van de Leck gerustgesteld. Die zijn er namelijk niet of nauwelijks. "Wij hebben niet de regie, maar wel de verantwoordelijkheid richting bewoners. Orion pakt wel aan, maar is reactief. Dus moeten we de provincie tot actie zien te bewegen."

De problematiek speelt al geruime tijd. Orion heeft ondertussen wel een nieuwe waterzuivering gekregen, maar dat is volgens Van der Leck nog niet voldoende. "Pcb's zijn zorgwekkend en staan op een zwarte lijst", geeft hij aan. Smallingerland heeft geprobeerd om de lozingssituatie te reguleren, gaf Van der Leck dinsdag als antwoord op vragen van de PvdA. Inmiddels is ook samen met Wetterskip Fryslân een verontreinigde berm en wegdek bij het afvalverwerkingsbedrijf gesaneerd. "Uitstoot nul is het streven. Binnenkort hebben we weer een overleg. Uiteindelijk zijn we afhankelijk van de provincie, want die is het bevoegd gezag."