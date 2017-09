Gondelbouwers Om 'e Dyk doen toch mee

Publicatie: vr 22 september 2017 10.19 uur

DROGEHAM - De buurtbewoners van Om 'e Dyk in Drogeham hebben alles op alles gezet om vrijdag- en zaterdagavond alsnog mee te doen met een gondel tijdens de gondelvaart in het dorp. Hun gondel en tent gingen woensdagavond in vlammen op. Bij laswerkzaamheden sloeg de vonk over en binnen enkele seconden stond de tent en gondel in vuur en vlam.

De afgebrande gondel is inmiddels naar de sloop afgevoerd. In de tussentijd zijn de buurtbewoners begonnen met een nieuwe gondel. De 80.000 dahlia's waren tijdens de brand gespaard gebleven omdat deze nog 'geprikt' zouden worden. VDM Woningen bood de buurtvereniging onderdak zodat ze in twee dagen tijd alsnog een gondel kunnen realiseren. Op de nieuwe wagen zullen foto's te zien zijn die tijdens de bouw van de verwoeste gondel zijn gemaakt. Om 'e Dyk won de laatste twee edities van de Gondelvaart in Drogeham.

De gondelvaart wordt georganiseerd op deze vrijdagavond en zaterdagavond.