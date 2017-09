Wethouderspost Smallingerland wordt duo-baan

Publicatie: di 12 september 2017 14.04 uur

DRACHTEN - Na het vertrek van wethouder Marja Krans moest haar partij, de ChristenUnie, op zoek naar een opvolger. De fractie heeft besloten om er een duo-baan van te maken. De 37-jarige Pieter van der Zwan uit Drachten zal 70% van de portefeuille overnemen en het overige deel krijgt de 42-jarige Jouke de Jong uit Drachten. Hij zal dat doen naast zijn huidige baan als apotheek. Van der Zwan legt zijn werk als psycholoog bij de Nationale Politie voorlopig neer.

In de fractie van de ChristenUnie wordt zittend raadslid Klaas van Veelen fractievoorzitter. De raadszetels die vrijkomen na de beëdiging van de kandidaat wethouders zullen ingenomen worden door de 53-jarige Anita Merkus uit Drachten en de 35-jarige Sebastiaan Roelofs uit Drachten.

In het college neemt Pieter van der Zwan het grootste deel van de portefeuille voor zijn rekening: decentralisatie jeugdzorg en jeugdbeleid, lokaal gezondheidsbeleid, afvalverwerking, milieu en duurzaamheid. Jouke de Jong wordt verantwoordelijk voor verkeer en vervoer, water en riolering. Zittend wethouder Ron van der Leck (D66) neemt de portefeuille cultuur over. De portefeuille

verkeer en vervoer draagt hij over aan Jouke de Jong.

De overige portefeuilles blijven bij de andere zittende collegeleden: burgemeester Tom van Mourik (VVD), wethouder Roel Haverkort (PvdA) en wethouder Jos van der Horst (SP). Het is de taak van de gemeenteraad om wethouders te benoemen. De kandidaat

wethouders worden dinsdag 19 september tijdens de raadsvergadering benoemd en beëdigd. De kandidaat raadsleden worden dan ook geïnstalleerd.