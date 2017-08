Halvemaanspoortbrug gaat dinsdag weer 'open'

Publicatie: ma 14 augustus 2017 19.02 uur

DOKKUM - De Halvemaanspoortbrug in Dokkum is bijna klaar voor gebruik. Half april van dit jaar startte aannemer Jansma uit Drachten met de werkzaamheden om de brug op te hogen en te voorzien van een nieuw brugdek. Dinsdag rond 14.00 uur gaat de brug weer open voor het verkeer.

In 1952 is de Halvemaanspoortbrug in Dokkum gebouwd. De aannemer heeft het metselwerk langs de randen en de bestaande leuningen teruggeplaatst. Ook de landhoofden, daar waar de brug over gaat in de weg, zijn gerenoveerd. Daardoor is het aangezicht grotendeels gelijk gebleven. De brug is 30 centimeter opgehoogd en heeft daarmee een doorvaarthoogte van 2,5 meter. Zo kunnen boten via de brug toegang tot de Súd Ie krijgen.