Douwe Visser wint met Sneek spannende wedstrijd

Publicatie: wo 09 augustus 2017 20.34 uur

TERHERNE - Douwe Visser wint met Sneek spannende wedstrijd

Sneek - Douwe Visser toonde zich woensdagmiddag op het Snekermeer voor Terherne niet alleen de beste, maar ook de ‘tûkste’ schipper van het hele pak. De manier waarop hij de koploper op dat moment, Pieter Meeter van Akkrum, met een paar bekeken slagen en een fabuleuze manoeuvre aftroefde, was om vingers en duimen van af te likken. Diezelfde Pieter Meeter leek op weg om na Earnewâld ook Terherne op zijn naam te schrijven en dat zou een opmerkelijke prestatie zijn geweest.

Was de wedstrijd bij Earnewâld min of meer een klassieke lichtweer-wedstrijd op het nauwe water, de ontmoeting bij Terherne op het Snekermeer was er een op het ruime water en bovendien met een dikke vier als windkracht. Met andere woorden, twee totaal verschillen types wedstrijd en als je die dan naar je hand kan zetten, geeft dat aan dat je een uitstekende skûtsjesiler bent.

Maar dat hoogstandje was de Akkrumers net niet gegeven en het scenario dat zich nu ontrolde zal Pieter Meeter hebben gevreesd, ‘gevreesd met groten vreze’ ,immers, hij weet als geen ander dat Douwe Visser een ‘minne maat’ is om achter je te hebben.

De wedstrijd begon pas om kwart voor vier en dat was vanwege het feit dat de Hardzeildag van de Sneekweek eerst afgelopen moest zijn. En dat betekende een latertje voor deelnemers en toeschouwers, maar ook dat de wind voelbaar minder werd. Met name in het begin stond er een dikke vier Beaufort, vrijwel ideale omstandigheden voor skûtsjesilen en een compleet meer dat genoeg ruimte bood voor een paar prachtige lange kruisrakken.

Daar werd woensdagmiddag dan ook de strijd uitgevochten en die strijd begon meteen na de start onderin bij de pier van Terherne, goed zichtbaar voor de toeschouwers dus. Alle schepen startten over bakboord, maar een aantal ging al vrij vroeg overstag om te proberen de eerste hoge ton vanaf de andere kant aan te zeilen. De zuidwestenwind was qua sterkte redelijk stabiel, maar hij schiftte zoals gebruikelijk wel degelijk en de schippers die daarop het beste anticipeerden, hadden aanzienlijk voordeel.

Het was met name Akkrum dat uitstekend uit dat eerste kruisrak kwam, Pieter Meeter liet zijn schip lang doorvaren en dat leverde hem een knappe eerste plaats op bij die eerste boei. En toen Akkrum daarna als koploper zijn slagen kon kiezen, leek eigenlijk niets een tweede opeenvolgende overwinning in de weg te staan.

In de middenmoot raakten Grou en Drachten termate in de problemen bij de bovenboei, dat ze beiden niet geneg hoogte en vaart hadden om de boei te ronden en dus moesten ze terug om een nieuwe poging te doen. Die slaagde wel, met veel moeite trouwens, maar het kostte hen zoveel tijd, dat ze als laatsten het eerste voor-de-windse rak ingingen. In die middenmoot viel verder het uitstekende zeilen van Sytze Brouwer met de Gerben van Manen van Heerenveen op. De zoon van oud-schipper Pieter Brouwer zou uiteindelijk als vierde eindigen en dat was zonder meer knap.

Ook Earnewâld zeilde een prima wedstrijd, schipper Gerhard Pietersma werd derde na de uiteindelijke winnaar Douwe Visser van Sneek en runner up Pieter Meeter van Akkrum. De dertien sckûtsjes maakten er op het Snekermeer een pittige wedstrijd van die begunstigd werd door prima zeilweer. Saillant detail: er werd, nog niet vaak vertoond, voor-de-winds gefinisht. Wat de reden daarvan was, werd niet duidelijk, het is gebruikelijk dat de finish tegenwinds is, net zo goed als de start. Aan de ruimte kan het niet gelegen hebben, het Snekermeer is groot genoeg. Morgen, donderdag, wordt er gevaren op de Langweerder Wielen bij Langweer, dan begint de wedstrijd weer op het vaste tijdstip van 14 uur.

FOTONIEUWS