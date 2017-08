Oosternijkerker bijt chauffeur Dokterswacht

Publicatie: wo 09 augustus 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 26-jarige inwoner van Oosternijkerk heeft in de nacht van 29 oktober 2016 de chauffeur van de Dokterswacht mishandeld. De Oosternijkerker heeft de chauffeur geslagen, geschopt en gebeten. Woensdag moest de man zich voor de rechter verantwoorden: hij kreeg een werkstraf van 50 uur. En hij moet 400 euro smartengeld betalen, plus nog eens 90 euro voor inkomsten die de chauffeur heeft misgelopen als gevolg van de mishandeling.

Sleutels

Het voorval heeft de nodige indruk gemaakt op de chauffeur. Hij en een arts van de Dokterswacht kwamen terug van een nachtelijke melding, toen ze bij Dokkum bij een rotonde in de Lauwersseewei een auto zagen staan. De bestuurder lag met het hoofd op het stuur. De man reageerde verward en leek onder invloed van alcohol te zijn. De chauffeur en de dokter vertrouwden het niet en haalden de sleutels uit het contact.

Furieus

Een paar tellen later realiseerde de Oosternijkerker zich dat de sleutels weg waren. Hij reageerde furieus: hij viel de chauffeur letterlijk aan en sloeg, schopte en beet de man. Uiteindelijk gaf de chauffeur de sleutels maar terug, om de aanvaller van zich af te krijgen. Daarop ging de Oosternijkerker er meteen vandoor, hij werd even later aangehouden op de Rondweg-West.

Hypo

De man zei tegen rechter Bauke Jansen dat hij zich heel veel dingen van die nacht niet meer voor de geest kon halen. 'Ik heb gewoon zwarte vlekken', zei de verdachte. Hij wist nog wel dat er iets was gebeurd. Hij had volgens eigen zeggen drie biertjes gehad. Omdat hij diabetes heeft, was dat nogal link, vond de rechter. 'Dan kun je in een hypo raken, als je bloedsuikerspiegel te hoog wordt', wist Jansen.

Ziekenhuis

De Oosternijkerker zei dat hij wel vaker één of twee biertjes dronk. 'Maar misschien was die derde teveel', voegde hij eraan toe. Hij zei dat hij er 'tot op de dag van vandaag' spijt van had dat hij zo uit zijn slof was geschoten. De chauffeur was dermate onder de indruk dat hij geen behoefte had aan contact met de Oosternijkerker. Omdat hij gebeten was, was hij naar het ziekenhuis geweest om zeker te weten dat hij niet besmet was met het een of ander.

Eenvoudige mishandeling

Hij was bang dat de Oosternijkerker hem dood zou schoppen. Dat schoppen -onder andere tegen het hoofd- kwam op de dagvaarding niet uit de verf. Officier van justitie Angela van 't Oever had 'eenvoudige mishandeling' ten laste gelegd en geen poging zware mishandeling of zelfs poging tot doodslag. Dan zijn in principe boetes aan de orde, maar dat zou geen recht doen aan de ernst van de zaak, vond Jansen.