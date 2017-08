Ferwerter betrapt op diefstal van scooter

LEEUWARDEN - Een 21-jarige man uit Ferwert is dinsdagmiddag door de politie in Leeuwarden aangehouden omdat hij op een gestolen scooter reed. De man werd rond 15.10 uur op de Oostergrachtswal staande gehouden. Tijdens de controle werd duidelijk dat de man geen rijbewijs had en tevens op een gestolen voertuig reed.

De scooter was op 26 september 2016 gestolen in de Konvooistraat in Leeuwarden. De man uit Ferwert is aangehouden op verdenking van heling. Hij werd in verzekering gesteld.