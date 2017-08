Wedstrijd De Veenhoop eindigt in drijfpartij

Publicatie: ma 07 augustus 2017 22.27 uur

De Veenhoop- De tweede wedstrijd van het SKS skûtsjeslen bij de Veenhoop eindigde maandagmiddag wegens de sterk afnemende en daarbij ook nog eens schiftende wind in een regelrechte drijfpartij. Samen met het feit dat het laatste stuk, zeg maar de finishstraat, recht tegen de zwakke wind in moest worden gevaren en het beeld van een uitgaande nachtkaars was compleet.

De wedstrijd, kort gezegd begon een half uur te laat en eindigde een route te laat. Waarom er bij de start zoveel oponthoud was, werd door de gebrekkige communicatie niet geheel duidelijk, eigenlijk wist niemand, noch de rijkelijk aanwezige media, noch het talrijke publiek op en langs het water, wat er precies aan de hand was. Toen al was duidelijk te zien aan de lucht en aan het water dat de wind zou afnemen en dat die vierde route dus beter niet hadden kunnen worden gevaren.

De wedstrijd bij De Veenhoop begint vanaf de kant, een zogenaamde walstart, waarbij het publiek langs het Grytmansrek eerste klasse staat, ze kunnen van heel nabij die startprocedure helemaal volgen en dat was ook deze keer weer een spectaculair schouwspel. De startvolgorde, dus van 1 t/m 14, was vrijdagavond al bepaald middels loting en morgen, woensdag, wordt er in omgekeerde volgorde gestart in de Langesleat bij Earnewâld. En ook daar kan het publiek met volle teugen genieten van het uiterst attractieve start-gebeuren.

Toen de skûtsjes allemaal los van de oever van het Grytmansrek waren en in kiellinie de Wide Ie, die heet hier Drachtster Ee, opvoeren, ontspon zich een strijd die werd beheerst door de windschiftingen en de verschillende tactische manoeuvres die de schippers in petto hadden, al of niet ingeseind door hun adviseurs op het achterdek.

Dat eerste voor-de-windse-rak was een lange rechte lijn van zeg maar Ie Sicht tot aan Stobbehoek, helemaal onderin de Ee. Soms drie-vier dik voeren de skûtsjes op de onderste boei af, waarbij het binnenste schip de ruimte moest krijgen om als eerste de draai van bijna 180 graden te maken. Het ging allemaal goed, ook al omdat de wind toen al was afgezwakt naar een kleine drie Beaufort.

De slag op de DrachtsterEe bleef een beetje in goede bedoelingen steken, omdat de wind af en toe behoorlijk kromp en even later weer ruimde. Schifterig, noemt een schipper dat en het maakte het laveren naar de bovenste boei bij Ie Sicht er niet gemakkelijker op. Earnewâld deed meteen goede zaken en in het lange kruisrak sloeg schipper Gerhard Pietersma zijn slag.

Daar komt vaak een beetje geluk bij kijken, waar ligt de meeste wind en hoe valt die in het zeil, maar het is niet alleen maar een kwestie van geluk, dat soort geluk kun je ook afdwingen, Duitsers noemen dat ‘das Glück des Tüchtigen’. Hoe dan ook, de Earnewâldsters zeilden een bekeken race, stonden hun eerste plek niet meer af en liepen in de volgende beide rondes steeds verder weg van de concurrentie.

Die werd lange tijd, eigenlijk tot vlak voor de finish, aangevoerd door de verrassende sterk varende Johannes Meeter van Huizum, met op zijn spiegel de ook al prima presterende Klaas Westerdijk van d’ Halve Maen. Maar het werd al met al een latertje, deze wedstrijd bij De Veenhoop. Earnewâld kende geen problemen, de Earnewâldsters voeren met een straalengte voorsprong het Grytmansrek in, maar toen al was te zien dat deze finish ’sa dreech as iten’ zou worden, met name voor de skûtsjes in de achterhoede die allemaal dicht op elkaar voeren.

Ongelukken gebeurden er niet, ook al omdat de schippers keurig rekening met elkaar hielden in de wetenschap dat er hier een overmachtsituatie van kracht was. Earnewâld dus eerste, gevolgd door Sneek, althans dat was de algemene overtuiging. De rest van de uitslagen is op dit moment, zeven uur in de avond, bij ons nog niet bekend.

Wat er nu met Joure gaat gebeuren is ook nog onduidelijk, als de Jousters zich niet willen of kunnen conformeren aan de SKS regels aangaande de originaliteit van de tuigage, dan zullen ze hoogstwaarschijnlijk worden uitgesloten van deelname. Maar u kent het verhaal van de hete soep ongetwijfeld. Inderdaad, die wordt zelden zo heet gegeten als ze wordt opgediend.

