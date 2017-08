Speeltoestel beschadigd door brand

Publicatie: zo 06 augustus 2017 22.16 uur

DRACHTEN - In het Slingepark in Drachten is zondagavond een speeltoestel beschadigd geraakt door een kleine brand. De brandweer had weinig moeite met het blussen van de klimtoren. De brand is waarschijnlijk aangestoken.

Getuigen hebben meerdere personen zien wegrennen en hebben het signalement doorgegeven aan de politie. Op dit moment is zo ver bekend nog niemand aangehouden.