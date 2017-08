Bestelbusje belandt in sloot bij Readtsjerk

Publicatie: do 03 augustus 2017 10.27 uur

READTSJERK - De bestuurster van een bestelbus is donderdagochtend rond 8.00 uur gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Tuskendammen in Readtsjerk. Het slachtoffer belandde met haar voertuig door onbekende oorzaak in de sloot. Het voertuig vloog hierbij meerdere malen over de kop.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De bestuurster wist zelfstandig uit het voertuig te komen. Ze is ter controle per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een berger heeft de bestelbus weggesleept.