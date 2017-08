Concours Hippique Buitenpost 2017

Publicatie: di 01 augustus 2017 19.29 uur

BUITENPOST - Op woensdag 2 augustus a.s. vindt het 64ste Concours Hippique Buitenpost plaats. Traditiegetrouw vormt het Mejontsmaterrein, prachtig gelegen in het hart van het dorp, dat sinds jaar en dag nauw verbonden is met de paardensport, het toneel voor topsport en cultuur.Het Concours Hippique is versleuteld in het DNA van Buitenpost.D

De afgelopen jaren werd veel geïnvesteerd in het behoud van die traditionele, unieke sfeer; waarvan deelnemers aangeven, tot grote hoogten gedreven te worden, door de intense beleving en betrokkenheid van het, altijd in grote getalen, aanwezige publiek. Zo werden tribunes overdekt om weersafhankelijkheid te beperken, werden de moderne communicatiemiddelen ingezet, de website vernieuwd en een videoscherm geplaatst om te voldoen aan de wens van die trouwe bezoeker.

Deze editie, van één van de mooiste eendaagse openlucht paardensport evenementen van Nederland, kent opnieuw een gevarieerd programma; waarin ruimte wordt geboden aan regionale fokkers en waar zowel lokale als gerenommeerde ruiters zich kunnen manifesteren. Dit jaar wordt met name ook de Young Riders een welverdiend podium gegeven.

Topamazone Hester Klompmaker zal een toelichting geven bij de parcoursverkenning voor de Grote Prijs van Buitenpost, daarbij wordt zij geassisteerd door het Talentvol Springteam Fryslân (TSF). Dit jaar zijn de kampioenschappen “Fokmerries Fries Ras”, “Fokmerries Tuigpaarden”, Hackney’s Ereklasse kleine maat” en de uiterst spectaculaire “Vierspannen Fries Ras” toegewezen aan Buitenpost.

Voorzitter van de Paardensportcommissie, Tiemen Dolfijn, kijkt ook “met meer dan een schuin oog” vooruit naar 2018: “Dat de jubileumeditie van ons concours samenvalt met de zomer waarin de Friese cultuur en sport zo prominent de aandacht heeft, dat biedt natuurlijk mogelijkheden. Maar wij, als ambassadeur van de Friese traditie, hebben natuurlijk ook de plicht om een bijdrage te leveren aan het succes van Culturele Hoofdstad 2018; dat dit nu al enorm leeft in ons bestuur, dat moge duidelijk zijn.”

Ga naar www.chbuitenpost.nl voor het complete dagprogramma en informatie over de kaartverkoop.

Wie, wat, waar:

Evenement: Woensdag 2 augustus - Concours Hippique Buitenpost 2017

Locatie: Mejontsmaterrein (De Hoefslag) Buitenpost

Aanvang: 08:50 uur (tot 18:00 uur), het terrein is toegankelijk voor publiek vanaf 08:15 uur.