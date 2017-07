Bornmeer neemt Friese Pers Boekerij over

Publicatie: wo 19 juli 2017 17.27 uur

GORREDIJK - Uitgeverij Bornmeer uit Gorredijk neemt per direct Friese Pers Boekerij / Noordboek over. Hierover is overeenstemming bereikt met curator mevrouw Boersen van Bierman Advocaten te Tiel. Friese Pers Boekerij / Noordboek werd enkele weken terug failliet verklaard. De uitgeverij was tot voor kort een van de belangrijkste uitgeverijen in het noorden.



De overname betreft alle intellectuele eigendommen zoals naam, domeinnamen, sites, etc. De komende weken wordt Friese Pers Boekerij / Noordboek geïntegreerd in uitgeverij Bornmeer. De overname past in de ambitie van Bornmeer om uit te groeien tot een middelgrote uitgeverij op landelijk gebied.