Ellen Bruins Slot nieuwe wethouder in Burgum

Publicatie: di 18 juli 2017 21.05 uur

BURGUM - Ellen Bruins Slot wordt de nieuwe wethouder voor de PvdA in de gemeente Tytsjerksteradiel. Ze werd dinsdag door haar partij unaniem voorgedragen als vervanger van Houkje Rijpstra. Rijpstra wordt per 1 september directeur van de Vereniging Circulair Friesland.

Bruins Slot is geboren in de Zaanstreek en woont al twintig jaar in Friesland. Ze is sinds mei 2009 fractievoorzitter van de PvdA in haar gemeente.