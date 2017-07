Politie doet inval in loods, vier aanhoudingen

DRACHTEN - In een loods aan de Giek in Drachten heeft de politie donderdagochtend een inval gedaan. In de ochtend werden omstreeks 9.00 uur de vier aanwezigen aangehouden. De politie wil verder (nog) niets kwijt over de zaak. Het zou gaan om een lopend onderzoek. Twee auto's en een bestelbus zijn naar alle waarschijnlijk in beslaggenomen.

De politie is de gehele dag bezig geweest in de loods. Ook de douane en een bergingsbedrijf zijn ter plaatse gekomen. Van buiten was te horen dat met zwaar materieel iets werd geforceerd. Er was een speciaal team (BRATRA) ter plaatse gekomen om te helpen. Omstreeks 17.45 uur heeft een bergingsbedrijf een trailer uit de loods gereden en afgevoerd.

Volgens omstanders was men sinds twee maanden actief in de loods en kwam er zo nu en dan een trailer. Deze werd dan direct in de loods gezet en de overhead-deuren werden weer gesloten. Wat er in de trailer zat, is nog altijd niet bekend. Woensdag zou de huidige trailer in de loods gezet zijn. Mogelijk stonden de verdachte al onder observatie van de politie.