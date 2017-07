Ontruiming eindigt in grote puinzooi

Publicatie: vr 14 juli 2017 10.26 uur

DRACHTEN - Een ontruiming van een woning aan de Noorderdwarsvaart in Drachten is uitgelopen in een enorme puinzooi. De bovenverdieping van het huis zou donderdag zijn ontruimd door een deurwaarder of incassobureau. Alle goederen werden uit de woning gehaald en gewoon op straat gezet.

Vrijdagochtend ontdekten medewerkers van de gemeente dat alle goederen doorzocht waren. Dit leverde een enorme bende op in de straat. De gemeente Smallingerland laat nu alles opruimen. De kosten zullen waarschijnlijk verhaald worden op diegene die verantwoordelijk is. Het is onduidelijk waarom bij de ontruiming de goederen op straat zijn gezet en niet zijn afgevoerd.

