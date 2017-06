Vlam in de pan in woning in Burgum

Publicatie: vr 30 juni 2017 19.42 uur

BURGUM - De brandweer van Burgum moest vrijdag rond 18.40 uur uitrukken voor een keukenbrand in een woning aan de Dokter B. Hornstrasingel in Burgum. Tijdens vermoedelijk het koken was de vlam in de pan geslagen.

De brandweer wist het vuur binnen enkele minuten te doven na aankomst. De woning is vervolgens geventileerd. Een ambulance is uit voorzorg ter plaatse gekomen voor de bewoner.