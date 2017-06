Thus Wonen stapt uit project Houtkolk Dokkum

DOKKUM - Woningcorporatie Thus Wonen stapt uit de herstructurering van de Houtkolk in Dokkum. Die mededeling deed wethouder Albert van der Ploeg donderdagavond tijdens de raadsvergadering in Dongeradeel. De corporatie vindt het project toch te duur om sociale huurwoningen in te kunnen onderbrengen. Zowel de gemeente Dongeradeel als bouwgroep Dijkstra Draisma deden er nog van alles aan om Thus Wonen binnen het project te houden, maar afgelopen maandag bleek dat dit niet ging lukken.

Eind december 2014 is een intentieovereenkomst gesloten tussen enkele grondeigenaren in het gebied Houtkolk, gemeente Dongeradeel en Thús Wonen. De partijen hebben zich uitgesproken om de mogelijke herontwikkeling van het gebied Houtkolk op haalbaarheid te gaan onderzoeken. De partijen die gaan ontwikkelen, investeren samen met overheden ook fors in nieuwe infrastructuur, sloop en bodemsanering. Het gaat om een totaalinvestering van meer dan een miljoen euro. De gemeente is bereid met toegekende ISV-subsidies van de provincie nieuwe openbare infrastructuur aan te leggen.

Ondanks het stoppen van Thus Wonen, komen in nieuwe woongebouwen zowel koop- als huurappartementen. Er is inmiddels begonnen met de sloop van de bestaande gebouwen aan de Houtkolk. De Houtkolk komt door de plannen noordelijker te liggen en de oever langs de Elfstedenvaarroute – nu een van de lelijkste plekjes langs de route – op deze plek omgevormd tot een openbaar pad in een groene oeverzone. De Houtkolk wordt een rustige woonstraat en is in de nieuwe opzet niet langer rechtstreeks verbonden met de Rondweg.