Burgum: echtpaar Bosgraaf-Gosma 60 jaar getrouwd

Publicatie: ma 26 juni 2017 18.12 uur

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben bracht maandag een bezoek aan het echtpaar Bosgraaf-Gosma in Burgum. Het echtpaar was een dag eerder 60 jaar getrouwd. De burgemeester nam de tijd en bezorgde een prachtig bloemstuk bij het echtpaar.



De heer Jan Bosgraaf (27-3-1934) en mevrouw Froukje Gosma (17-4-1936) trouwden op 25 juni 1957. Het echtpaar leerde elkaar kennen tijdens het wandelen en had drie jaar verkering voordat ze trouwden. Ze hebben drie kinderen, vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.



De heer Bosgraaf is geboren in Dantumawoude (nu Damwâld). Hij werkte altijd als schilder, waarvan veertig jaar bij de gemeente Tytsjerksteradiel. Mevrouw Bosgraaf-Gosma is geboren in Noardburgum en werkte voor haar trouwen als 'faam' bij de boer. Na hun trouwen ging het echtpaar eerst bij de ouders van mevrouw Froukje Gosma wonen. Daarna in Dokkum en sinds 1962 in Burgum.



De gezondheid van de heer en mevrouw Bosgraaf-Gosma is goed. Ze hebben al ruim twintig jaar een chalet op Texel waar ze zo vaak mogelijk van genieten. Ook fietsen ze nog graag op het eiland.