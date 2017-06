Groot alarm om vergeten pannetje

Publicatie: ma 26 juni 2017 12.50 uur

DOKKUM - Aan de IJsvogel in Dokkum is maandag rond het middaguur groot alarm geslagen. Het brandalarm in een seniorenwoning ging af en de brandweer werd vervolgens gealarmeerd. Omdat niet duidelijk was wat er zich binnen afspeelde, werd er opgeschaald naar middelbrand. Nadat de brandweer de woning was binnengetreden, bleek al snel dat dat niet nodig was.

De bewoonster van de woning had een pan met eieren op het vuur staan, maar vergat deze. Ze was zelf in geen velden of wegen te bekennen op het moment dat de hulpdiensten arriveerden. Volgens buurtbewoners is de vrouw in de war en was het wachten op een dergelijk incident. De brandweer heeft het pannetje uit de woning gehaald en kon al snel weer met vervolg.