Vechtpartij Kollumerzwaag met zwaar oogletsel

Publicatie: vr 23 juni 2017 17.25 uur

KOLLUMERZWAAG - Tijdens een vechtpartij in een café in Kollumerzwaag is vorig weekeinde een inwoner van Drachten ernstig aan zijn oog verwond. Tijdens een twee uur durende operatie hebben chirurgen meerdere glassplinters verwijderd. Volgens de artsen houdt de man blijvend oogletsel. Het slachtoffer heeft aangifte bij de politie gedaan.

De zus van het slachtoffer publiceerde deze week een bericht op Facebook over de vechtpartij. Het bericht werd in de afgelopen dagen meer dan 3200 keer gedeeld. De politie heeft de zaak in onderzoek en praat in de komende dagen met getuigen en het slachtoffer. De dader meldde zich binnen twee uren bij de café-eigenaar. Beiden hebben langs verschillende wegen contact met het slachtoffer gezocht, maar die heeft niet gereageerd. Gevraagd om een reactie op de vechtpartij door de redactie van WâldNet liet de man uit Drachten weten eerst overleg met zijn advocaat te willen. Van de vechtpartij, die 'misschien maar paar seconden duurde', zijn camerabeelden beschikbaar. De politie heeft daar ook de beschikking over.

Volgens het bericht op Facebook waren het slachtoffer en zijn kameraad een avondje gezellig op stap. Na een botsing tegen een andere bezoeker van het café verontschuldigde de Drachtster zich volgens het Facebook-bericht tweemaal zonder dat daar op werd gereageerd. De vechtpartij die daarna tussen de twee ontstond, eindigde met een bierglas in het gezicht van de Drachtster. In het bericht, dat dinsdag met foto's van het slachtoffer is geplaatst, worden de lezers gevraagd uit te kijken naar de dader. Overigens staat er niet vermeld dat degene die het glas in het gezicht van de Drachtster had gedrukt, zich al bij de café-eigenaar had gemeld en dat die beiden zonder resultaat meerdere malen contact hebben gezocht.