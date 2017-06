Schuur en stal uitgebrand in Westergeest

Publicatie: do 08 juni 2017 13.23 uur

WESTERGEEST - Een schuur aan de Weardebuorsterwei in Westergeest is donderdag rond 13.10 uur in brand gevlogen. De brand is volgens de brandweer ontstaan in een agrarisch voertuig dat in de schuur stond. De brand ging gepaard met rookwolken die in de wijde omgeving te zien waren.

De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse gekomen om het vuur te doven. Mogelijk is de schuur voorzien van een dak van asbest. De politie adviseert daarom om in de omgeving van de brand deuren en ramen te sluiten. Het bluswerk van de brandweer werd bemoeilijkt omdat er weinig bluswater beschikbaar is in de omgeving.

Rond 13.40 uur sloeg het vuur over naar de stal achter de woning. Zowel de stal en schuur zijn uitgebrand. Om 14.40 uur heeft de brandweer het sein brandmeester gegeven.

FOTONIEUWS