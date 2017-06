Waaksma wint kort geding, gemeenten in de fout

Publicatie: vr 02 juni 2017 11.40 uur

LEEUWARDEN - Taxi Waaksma uit Kootstertille heeft het kort geding over de aanbesteding van het taxivervoer in Noordoost-Friesland gewonnen. De rechter in Leeuwarden oordeelt dat de zes gemeenten die het WMO- en leerlingenvervoer gezamenlijk aanbesteden, de winnende partij niet 'zo maar' mogen geloven.

In de aanbesteding hoefde feitelijk alleen een formulier te worden ingevuld en de gemeenten hebben totaal geen onderzoek gedaan naar de bewering dat de vier winnende bedrijven niet onder de kostprijs zouden werken. De rechter vindt dat de gemeenten hiervoor bewijs hadden moeten eisen.