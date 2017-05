Duizenden bezoekers op megamarkt in Buitenpost

Publicatie: do 25 mei 2017 18.41 uur

BUITENPOST - Het concoursterrein aan de Mejontsmastraat was op Hemelvaartsdag ingericht met veel kraampjes en een vlooienmarkt. Elk jaar op Hemelvaartsdag bezoeken ruim 20.000 mensen de megamarkt in Buitenpost. De markt werd georganiseerd door KIWO uit Augustinusga.

Er was weer een ruime keuze in nieuwe en in tweedehands goederen. Voor kinderen was er een zweef, draaimolen en springkussen. Mede door het prachtige weer kwamen er veel bezoekers een kijkje nemen. Pinkstermaandag staat deze markt weer op het programma.

FOTONIEUWS