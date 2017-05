Magneetvissen op de loswal in Burgum

Publicatie: di 16 mei 2017 18.34 uur

BURGUM - Rinze Storm uit Burgum heeft als hobby 'magneetvissen'. Hij doet dit om lekker tot rust te komen. Dnsdag was hij druk in de weer op de loswal in Burgum. Met de magneet worden soms bijzondere vondsten gedaan en deze middag werd gevist in het Prinses Margrietkanaal.

WâldNet nam een kijkje bij Rinze

om te zien hoe hij te werk gaat