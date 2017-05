Dag van de garnaal 2017 op Lauwersoog

Publicatie: za 06 mei 2017 19.25 uur

LAUWERSOOG -

Zaterdag stond de visserijhaven van Lauwersoog weer in het teken van de "Dag van de Garnaal". Dit evenement, dat om de twee jaar wordt georganiseerd, trok weer veel bezoekers vanuit de provincies Groningen en Fryslân.

Het bleef de gehele dag droog al was het 's morgens nog wel iets bewolkt en koud. In de loop van de dag brak de zon door en was het gezellig druk in de haven van Lauwersoog.

De dag van de garnaal viel samen met de landelijke reddingbootdag van de KNRM, die op Lauwersoog ook een station heeft.

Naast de kotters die in de haven lagen, waren er diverse instanties aanwezig, zoals de KNRM, de brandweer, de waterpolitie en Rijkswaterstaat.

Langs de haven was een grote braderie en er waren diverse demonstraties en stands. Op verschillende boten kon een kijkje genomen worden en men kon ook een tochtje maken over het wad met diverse vissersboten. Gedurende de hele dag waren er optredens van verschillende shantykoren in de visafslag.

FOTONIEUWS