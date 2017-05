Reddingbootdag op station Lauwersoog

Publicatie: za 06 mei 2017 19.25 uur

LAUWERSOOG -

Zaterdag was het tijdens de reddingbootdag gezellig druk op het KNRM station van Lauwersoog. De vrijwilligers van de KNRM organiseren elk jaar hun landelijke open dag. Dé dag om actief kennis te maken met het werk, de professionele vrijwilligers en het materieel van de KNRM. In de WâldNet-regio kon men terecht op het station van Lauwersoog.

Ondanks het iets bewolkte weer stonden mensen al vroeg in de rij om mee te mogen varen op één van de aanwezige reddingboten. Mede doordat ook de dag van de garnaal werd gehouden was het lekker druk in de haven van Lauwersoog. Een vliegtuig van de Nederlandse Kustwacht maakte 's morgen een fly by boven de haven van Lauwersoog.

Mensen die donateur zijn of ter plaatse lid werden, konden meevaren op diverse reddingboten, zoals op de reddingboot Springbok van station Lauwersoog en de Redder die tijdelijk de Annie Jacoba Visser vervangt omdat die voor groot onderhoud uit de vaart is. Daarnaast was er ook nog de rubberboot Francine Kroesen van IJmuiden. Ook kon er worden meegevaren op de voormalige reddingboten Suzanna en Dr.Ir.S.L.Louwes.

De KNRM is al 191 jaar een onafhankelijke professionele reddingorganistatie die beschikt over 3.000 goed opgeleide vrijwilligers verdeeld over 45 reddingstations langs de Nederlandse kust en aan de ruime binnenwateren, zoals het IJsselmeer, Markermeer, Randmeren en de Zuid-Holllandse en Zeeuwse Delta.

De KNRM heeft de beschikking over 75 reddingboten verdeeld over de diverse stations, die 24 uur per dag en zeven dagen in de week en onder alle weersomstandigheden beschikbaar zijn.

