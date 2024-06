Prachtig dorpsfeest in Jistrum

regionaal za 22 juni 2024, 21.06

JISTRUM - Het was de afgelopen week feest in Jistrum. Woensdag ging het dorpsfeest van start. De dag erna, donderdag, stond in het teken van sportieve krachtmetingen met touwtrekken op het voetbalveld. De prijsuitreiking vond later plaats in de feesttent, waar de feestavond werd opgeluisterd door Sipke de Boer.

Zaterdag begon met het opstellen van de 15 versierde wagens op de Fjildwei aangevuld met versierde fietsen die zonder opgave mochten aansluiten. De route van de ochtendoptocht ging door het dorp, Tillewei en over Skûlenboarch, gevolgd door een prijsuitreiking op het plein rondom de voetbalkantine en een gezamenlijke broodmaaltijd in de feesttent.

In de avond gingen de versierde wagens opnieuw voor een tweede ronde door het dorp, waarna de dag werd afgesloten in de feesttent met een optreden van 'Bandje voor de Sfeer'.

