Gedetineerde uit De Westereen mag niet in het Fries met zijn beppe bellen

regionaal do 24 oktober 2024, 16.15

DE WESTEREEN - "Hiel kwealik" noemen D66-Kamerleden Jan Paternotte en Joost Sneller het dat een gedetineerde uit De Westereen niet met zijn eigen dementerende 'beppe' in het Fries mocht bellen. Ze vragen opheldering aan minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Struycken van Rechtsbescherming.

In maart 2022 werd de 25-jarige man in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 36 maanden.

De gedetineerde zijn telefoongesprekken kwamen onder verscherp toezicht te staan omdat hij te lang belde naar onbekende nummers. Hem werd daarbij opgelegd alleen Nederlands te spreken, omdat de penitentiaire inrichting (PI) in Arnhem geen afspraken had met Friese tolken.

Had de gedetineerde Spaans gesproken, dan was dat waarschijnlijk wel mogelijk geweest. "Het is natuurlijk vervelend voor de gevangenis als een gedetineerde te lang belt en daarom onder toezicht komt te staan, maar het is geen reden om iemands taalrechten te beperken," aldus Paternotte.

Paternotte vindt het 'hiel kwealik' dat de gedetineerde vervolgens gestraft werd voor het Fries praten. Volgens de PI kon de gedetineerde ook Nederlands, dus had hij dat moeten spreken. Paternotte vervolgt: "Je vraagt ook niet aan een Nederlandstalige gedetineerde om Engels te praten met zijn oma, ook als ze dat beide prima kunnen. Het Nederlands en Fries zijn gelijkwaardige rijkstalen, dan moet je ze ook zo behandelen." Het D66-Kamerlid wijst daarbij op het feit dat de grootmoeder van de gedetineerde beginnend dementerend was en niet of nauwelijks Nederlands verstaat. "Dan zit je als PI dus hartstikke fout."

Collega-Kamerlid en D66-woordvoerder juridische zaken Joost Sneller valt zijn collega bij: "Friezen moeten gewoon onderling Fries kunnen spreken. Het is uit den boze dat een gedetineerde daarvoor een disciplinaire straf krijgt." De twee Kamerleden vragen opheldering van de verantwoordelijke bewindspersonen voor het Fries en voor rechtsbescherming.

Ook willen ze de antwoorden zowel in het Nederlands als het Fries. "Friezen willen ook graag weten hoe dit zit. Daarom willen we ook dat de antwoorden in het Fries beschikbaar zijn voor iedereen die liever het Fries gebruikt," aldus Sneller. De Kamerleden vragen de bewindspersonen onder andere of zij het met de D66'ers eens zijn dat de taalrechten van een gedetineerde die de ene rijkstaal gebruikt niet minder mogen zijn dan bij de andere rijkstaal.