Man (50) opgepakt bij brandje aan Foarwei

regionaal vr 25 oktober 2024, 19.06

ALDWALD - Een 50-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen is vrijdagmiddag door de politie aangehouden. De politie kwam de man op het spoor naar aanleiding van een melding over een mogelijke brandstichting aan de Foarwei in Aldwâld.

De man zou in de buurt van een tankstation een vuurtje hebben gestookt. De brandweer is later uit voorzorg ook nog ter plaatse gekomen.

Tijdens de controle bleek dat hij nog een onherroepelijke celstraf van 7 dagen open had staan en een omgezette gevangenisstraf van 16 dagen voor een opgelegde taakstraf die hij niet had uitgevoerd.

Omdat de man gesignaleerd stond, is hij ter plaatse aangehouden zodat hij de openstaande straffen kan gaan uitzitten.