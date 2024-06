Asbest gedumpt langs N358

vr 14 juni 2024, 10.39 uur

EASTERNIJTSJERK - Op de N358 tussen Mitselwier en Easternijtsjerk is vrijdagochtend asbest aangetroffen. Het gaat in ieder geval om zeven platen en nog wat gruis. Wanneer de asbest daar is gedumpt is niet bekend.

Provincie Fryslân is in kennis gesteld en zal de dumping verder afhandelen. Het afvoeren er van brengt een hoge kostenpost met zich mee. Daarom wordt er gezocht naar mensen die mogelijk iets verdachts gezien hebben langs deze weg.