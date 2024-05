Dantumadiel vraagt ondernemers om advies

wo 8 mei 2024, 15.38 uur

DAMWALD - De gemeente Dantumadiel gaat haar ondernemers vragen om advies. De kersverse zelfstandige gemeente heeft besloten om haar ondernemers niet alleen als belastingbetalers, maar ook als consultants te behandelen. De gemeente, die kampt met financiële hobbels en groeiende personeelscompetenties, zoekt nu hulp bij de gemeentelijke zakenmensen.

In mei en juni organiseert de gemeente Dantumadiel een serie bijeenkomsten voor ondernemers. Er wordt van ondernemers input gevraagd voor het toekomstig te voeren economisch beleid in Dantumadiel.

"Undernimmers binne minsken út de praktyk. Graach wolle wy krekt mei dy minsken oparbeidzje om mei-elkoar te bouwen oan de lokale ekonomy", aldus wethouder Rommy Kempenaar. "Wat moat bygelyks prioriteit krije yn it nije belied. Hja witte krekt wêr’t de knipepunten sitte. Hjir kinne wy dan rekken mei hâlde."

Participatiebijeenkomsten

Er worden verspreid over de gemeente een aantal participatiebijeenkomsten gehouden. De eerste is op 21 mei in Restaurant & Partycentrum Old Dutch in De Westereen. Op 27 mei is de tweede bijeenkomst in het gemeentehuis in Damwâld. De laatste bijeenkomst is op 4 juni in De Ferbining in Feanwâlden.

Alle bijeenkomsten beginnen om 19:00 uur.

Aanmelden

Adviesbureau Synnovem organiseert deze serie bijeenkomsten. Ondernemers die hierbij aanwezig willen zijn kunnen zich aanmelden via: bastiaan@synnovem.nl

