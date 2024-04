Meer natuur in polder Siderius bij EarnewÃ¢ld

Meer natuur in polder Siderius bij Earnewâld

di 23 april 2024, 15.28 uur

EARNEWALD - In de polder Siderius bij Earnewâld wordt 36 hectare natuur gerealiseerd in 2024. Dat staat in de 4e uitvoeringsmodule Alde Feanen, waarmee het college van Gedeputeerde Staten op 23 april heeft ingestemd. In deze module worden maatregelen tegen verdroging voorgesteld die ook extra natuurontwikkeling mogelijk maken.

Het betreft het gebied vlak voor de ingang naar Earnewâld, aan de linkerzijde van de Feantersdyk, tussen de Alle om \'e Slachte en de Koaidyk. Een nog ontbrekende schakel in de verbinding van natuur rond Earnewâld. Met de inrichting van dit gebied ontstaat een geheel met hogere waterpeilen, goed voor het behoud van het veen en de daarbij passende natuur.

's Winters kunnen de lagere delen langere tijd onder water staan. Daar kan overstromingsgrasland ontstaan. Op de hogere plekken, meer gelegen op de flanken van de zandruggen, kan met het afgraven van een deel van de bovengrond de juiste omstandigheden worden gecreëerd voor de ontwikkeling van nat schraalland. De rest van het terrein wordt vochtig-droog kruiden- en faunarijk grasland.

"Binnen de gebiedsontwikkeling Alde Feanen zijn en worden maatregelen uitgevoerd die zowel de natuur als de beleving van de Alde Feanen versterken. Het is een natuurgebied waarin meerdere functies bijeenkomen: water, landbouw, natuur en recreatie", aldus gedeputeerde Matthijs de Vries.

De 4e uitvoeringsmodule is opgesteld door de gebiedscommissie Alde Feanen, in opdracht van de provincie Fryslân. De gebiedscommissie werkt in deze module samen met de o.a. de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, de gemeente Tytsjerksteradiel en It Fryske Gea (als tijdelijk beheerder van het gebied).