Aeres Buitenpost viert 75 jarig bestaan met festival en reünie

ma 22 april 2024, 10.31 uur

BUITENPOST - Aeres Buitenpost bestaat 75 jaar. Dat wordt op zaterdag 1 juni gevierd met overdag een festival, gevolgd door een reünie en feestavond.

Tijdens het festival dat duurt van 10.00 tot 14.30, worden er tal van activiteiten georganiseerd. Er zijn workshops bloemschikken, fermenteren of het creëren van een klimaatadaptieve tuin.

Daarnaast zijn er boeiende demonstraties zoals een roofvogelshow en hondentrimmen. Tevens is de nieuwste autonome trekker te bewonderen en is de kunst van het drone vliegen te zien. De interessante wereld van de landbouw kan worden ontdekt tijdens de Tour de Boer.

Los van alle activiteiten is er de Boerenstreekmarkt: een gezellige markt met een divers aanbod aan onder andere authentieke (bio) producten uit de regio. Het Aeres Festival is voor jong en oud, en voor iedereen die belangstelling heeft voor de school. De toegang voor het festival is gratis.

De reünie voor alle oud leerlingen en medewerkers begint op 1 juni om 15.30 uur en staat in het teken van terugkijken en beleven. Een les van leraren van toen volgen, de klassenfoto nog eens over doen, een rondleiding door de school van nu, een blik in oude fotoboeken; het kan allemaal.

Tijdens de reünie is er een foodtruckfestival, na afloop is er een feestavond met de band Vangrail. Opgeven voor de reünie en/of de feestavond kan op www.75jaaraeresbuitenpost.nl. Aanmelden kan tot 15 mei 2024, maar wees er snel bij want vol is vol.