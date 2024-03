Rookvrij spelen in nieuwe speeltuin in MÃ»nein

Rookvrij spelen in nieuwe speeltuin in Mûnein

do 21 maart 2024, 14.19 uur

MUNEIN - De nieuwe speeltuin van Mûnein is sinds woensdag rookvrij verklaard. Wethouder Caroline de Pee onthulde samen met de heer Stoker van Dorpsbelang het bord 'Rookvrije Generatie'.

Deze \'Rookvrije Generatie’ wil rookvrij opgroeien voor kinderen vanzelfsprekend maken.

"Op steeds meer plekken is het al niet meer mogelijk om te roken. Dat ook de speelveldjes rookvrij worden gemaakt is een belangrijke stap op weg naar een volledig rookvrije omgeving voor kinderen", aldus wethouder gezondheid Caroline de Pee. Bij alle speelterreinen in de gemeente wordt in de komende weken een Rookvrij Generatie bord geplaatst.

Roken onder jongeren neemt niet af

Iedere week opnieuw raken honderden kinderen in Nederland verslaafd aan roken. Onder volwassenen neemt het aantal rokers af, terwijl het cijfer onder jongeren gelijk blijft of zelfs toeneemt. Dit komt onder andere door het populaire vapen.

Ruim de helft van de mensen die blijft roken overlijdt aan de gevolgen hiervan; elk jaar zo’n 20.000 Nederlanders.

De eerste rookvrije speeltuin in Mûnein is een prachtige plek geworden waar kinderen naar hartenlust kunnen buitenspelen. Met onder andere een kabelbaan, schommels en een klimrek is het kale veld nu een ontmoetingsplek waar kinderen na school elkaar opzoeken om te spelen.

Door de High five sportstimuleringscoaches van de gemeente werd deze middag een sport- en spelcircuit georganiseerd. Een gezond tussendoortje en fruitwater werd daarbij uitgedeeld.

