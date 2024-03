Autobrand geblust op Centrale As bij DamwÃ¢ld

Autobrand geblust op Centrale As bij Damwâld

do 21 maart 2024, 10.32 uur

DAMWALD - De brandweer moest donderdag in actie komen voor een autobrand aan de Centrale As. Omstreeks 9.00 uur was een rijdende auto in brand gevlogen. De bestuurder kon tijdig het voertuig verlaten.

De brandweer van Dokkum heeft de brand langs de autoweg geblust. Het verkeer ondervond korte tijd enige hinder van het incident.

De brand was ontstaan bij/in de motor van het voertuig.