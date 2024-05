Honderden mensen op zeedijk bij Marrum voor noorderlicht

zo 12 mei 2024, 10.50 uur

MARRUM - In het holst van de nacht was het nog nooit zo druk geweest op de zeedijk bij Marrum. Na het vallen van de avond trokken honderden mensen naar de dijktempel om iets te kunnen zien van het noorderlicht.

Na een spectaculaire vrijdagavond hadden veel mensen de hoop om deze zaterdagavond een glimp op te vangen van het aurora borealis.

Piet de Zwart uit Damwâld was één van de weinigen die het licht vrijdagnacht met het blote oog kon zien. "It koe de pearse kleuren sjen...." De Zwart toog al tientallen keren naar de zeedijk met de hoop het noorderlicht ooit te zien. Zijn aanhoudendheid werd dit weekend beloond. "Doe't ik it seach, tocht ik, no ha ik it einlik sjoen. Ik wol oait noch nei Noarwegen om it dêr te bewonderjen...."

Voor veel mensen was het zaterdagavond enigszins teleurstellend. Het noorderlicht was met het blote oog vrijwel niet te zien. De kracht was deze zaterdagavond minder groot dan de nacht ervoor.

Fotografisch

Een tiental fotografen wist het noorderlicht wel te vangen op beeld. De foto's worden dan gemaakt met een sluitertijd met minimaal 20 seconden. Rond 23.30 uur was er even een 'opleving' en op dat moment werden de mooiste foto's gemaakt. Ook rond 1.10 uur was er een kleine opleving in de lucht.

Geluk

Om het aurora borealis te zien, heb je geluk nodig. Ook als je in de poolcirkel bent, kan het zijn dat het noorderlicht soms maar 15 minuten zichtbaar is en daarna de hele nacht niet meer.

FOTONIEUWS