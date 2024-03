Wereldwijde storing treft Facebook, Instagram en Threads

di 5 maart 2024, 16.47 uur

LEEUWARDEN - Een wereldwijde storing heeft dinsdag talloze gebruikers van populaire social media platforms als Facebook, Instagram en Threads in verwarring gebracht. De storing zorgde ervoor dat velen gedwongen werden opnieuw in te loggen, waarna ze vervolgens geen toegang meer hadden tot hun berichten.

Het probleem deed zich voor rond 16.00 uur en wist vele digitale levens tijdelijk plat te leggen.

Facebook leek het probleem rond 17.30 uur te hebben opgelost, maar gebruikers van Instagram en Threads ondervonden nog steeds problemen. Bij Instagram was het probleem om 17.51 uur verholpen. Ook Messenger, de berichtenservice gekoppeld aan Facebook, kampte met inlogproblemen welke om 17.51 uur waren opgelost.

Hulpeloos online

In een tijdperk waarin digitale connectiviteit essentieel is, liet deze storing vele gebruikers hulpeloos achter. Een deel liet noodkreten horen op het concurrerende X (voorheen Twitter). Ze vroegen daar of ook andere mensen te kampen hadden met de storing.

Whatsapp werkt wel

Meta, het moederbedrijf van de getroffen social media, liet kort na de storing weten dat ze op de hoogte was. Op de Meta status pagina werd de storing gemeld. Alleen Whatsapp, ook eigendom van Meta, bleef wel goed functioneren.

Wachtwoord

Op de site Allestoringen.nl kwamen tienduizenden klachten binnen. Volgens de meeste mensen is het niet mogelijk om overzichten in de apps te vernieuwen en moeten ze opnieuw inloggen. Bij het inloggen werd daarna gemeld dat er een verkeerd wachtworord is gebruikt.

