Nieuwe boek over echtgenote Jasper S. wringt

wo 14 februari 2024, 11.00 uur

ALDWALD - Het nieuwe boek van Peter Middendorp, 'De Kant van Ada', wringt. Dat liet politicus Henk Kamp dinsdagavond weten. Het boek werd op landelijke tv gepresenteerd in het programma Sophie & Jeroen.

Zonder zelf met de 'echte' hoofdpersoon van het boek gesproken te hebben, schreef Middendorp een roman over de echtgenote van Jasper S., de moordenaar van Marianne Vaatstra. In het boek wil de auteur laten zien wat er in haar omging, al die jaren.

Wat kan er gebeuren

De schrijver zegt dat hij opgeschreven heeft wat in de meeste gevallen met zo iemand kan gebeuren. Hij sprak daarvoor met vrouwen die iets soortgelijks hebben meegemaakt of professionals in de zorg.

Het wringt

"En toch wringt het," merkte Henk Kamp op. Tijdens het interview, waarbij hij ook aan tafel zat, merkte hij op dat er gesproken werd over Jasper S. waarbij het 13 jaar geleden is en hij binnenkort vrijkomt. "Dus, je spreekt eigenlijk over de Vaatstra-zaak....."

Dit boek

Presentator Jeroen Pauw nam het op voor de auteur: "Nee, ik spreek over dit boek..." Kamp reageerde. "Het wringt toch dat je op basis van feiten een verhaal schrijft waarvan je zegt dat het een roman is...."

Roman

"Nee, nee, dan weet u niet wat roman schrijven is" reageerde auteur Middendorp. "De feiten zijn, dertien jaar, een moord, een meisje, een boer, twee kinderen, dat zijn de feiten. Wie die mensen zijn, daar gaat het om. Die feiten kan ik vinden in de krant maar waar het in de literatuur en kunst om gaat is, je wil in de hoofden kijken, hun harten kijken en in hun ziel kijken van mensen en dan kom je er niet met feiten...."

Kamp kon daarna nog één keer kort reageren. "Je hebt niet met die mensen gesproken" was zijn repliek. Middendorp antwoordde: "Het gaat niet over die mensen, het is een boek, het is fictie...."

Eerder schreef Middendorp een zelfde soort boek (Jij bent van mij) over Jasper S.

De uitzending is terug te kijken op NPO Start. Klik op deze link, vanaf 21 minuten.

Poll: Kan dat? Een boek over iemand terwijl het daar niet over gaat?