Inbrekers slaan toe in De Wilgen

za 16 december 2023, 10.46 uur

DE WILGEN - Het inbrekersgilde sloeg donderdagavond toe in De Wilgen. De bewoner liet op Facebook weten dat er ingebroken werd in zijn woning. De bewoner was op dat moment op vakantie.

De politie bevestigt de inbraak en heeft inmiddels een onderzoek ingesteld. Er is onder andere een buurtonderzoek gedaan. Omdat de bewoner op vakantie was, is nog onduidelijk wat er gestolen is. Bij de inbraak is veel schade veroorzaakt.

De politie roept getuigen op om zich te melden.

Beelden van mensen op een duofiets blijken niets met de inbraak te maken te hebben. Dat waren twee kinderen op een skelter die een rondje maakten op de oprit.