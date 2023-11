Tryater loopt warm voor Foekje Dillema

za 04 november 2023 16.15 uur

BURUM - Het Leeuwarder gezelschap Tryater maakt plannen voor een reizende theatervoorstelling over atlete Foekje Dillema uit Burum.

Dillema maakte in de jaren ’50 naam op de internationale hardloopbanen maar zag haar carrière geknakt door een diskwalificatie wegens twijfels over haar vrouw-zijn.

Onderzoek

Toneelschrijver Kees Roorda is geraakt door haar verhaal en legde het idee voor een stuk voor aan het Friese theatergezelschap. De voorstelling moet plaatsvinden in het voorjaar van 2025. Roorda, woonachtig in Amsterdam en geboren in Leeuwarden, zit momenteel volop in zijn onderzoek naar de Burumse.

De schrijver verbleef kortgeleden een week in Burum om bekenden van Dillema te spreken en haar leefwereld te leren kennen. Eerder verdiepte hij zich al in haar hardloopcarrière en het verhaal achter haar diskwalificatie.

Met alle informatie en inzichten gaat hij binnenkort werken aan het script, dat na de zomer van 2024 klaar moet zijn. Roorda schreef eerder onder meer De Wierheid fan Wylgeragea voor Tryater en is bekend van zijn door pers en publiek bejubelde stuk Rishi, dat hij schreef voor het Haagse gezelschap Firma MES en in 2022 in New York opgevoerd werd.

Verhaal van nu

De nog titelloze voorstelling is een van de grotere stukken in het navolgende theaterseizoen en daarmee de opvolger van Tryaters Fanfare, dat het huidige seizoen afsluit in de zomer van 2024, als finale van een heus drieluik.

Artistiek leider Tatiana Pratley: "We sitte middenyn it al suksesfolle trijelûk oer de Fryske fanfarekultuer mar sjogge ek al bot foarút nei de ynfolling fan it folgjende seizoen. It idee fan Kees sloech drekst by ús oan omdat it echt in ferhaal fan 'no' is, en dêrby giet it hjir om in Fryske heldinne dy’t we koesterje meie."

Sportlocaties

Het stuk over Foekje Dillema gaat naar alle waarschijnlijkheid op tournee langs Friese locaties die met sport en atletiek te maken hebben. Data en overige informatie volgen later.