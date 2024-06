iPad van Henk Krol duikt op in AZC in Drachten

za 15 juni 2024, 21.16 uur

DRACHTEN - De iPad van Henk Krol eindigde zaterdag in het AZC in Drachten. Zijn iPad werd buitgemaakt in de intercity trein van Assen naar Groningen.

"Terwijl ik even naar het toilet ging, pikte een jongeman mijn iPad uit mijn tas. Ik zag hem, lichtgetint, modern gekleed en met een petje, nog wegschieten. Nergens meer te vinden." zo laat het oud Tweede Kamerlid weten op X.

Zaterdagavond om 20.15 uur zond de iPad een signaal uit waardoor Krol kon via 'zoek mijn apparaten' zien dat zijn iPad in het AZC in Drachten lag.

Henk Krol heeft contact opgenomen met het AZC. De beveiliging van het AZC heeft de politie vervolgens ingeschakeld. De politie heeft het AZC in Drachten doorzocht maar de iPad werd niet gevonden. Agenten zullen verder onderzoek doen en camerabeelden bekijken.