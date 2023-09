Feest in SuwÃ¢ld: 400.000e passagier op zonnepont

Feest in Suwâld: 400.000e passagier op zonnepont

ma 11 september 2023 10.03 uur

SUWâLD - Het was zondag feest in Suwâld. De zonnepont Schalkediep zette haar 400.000e passagier over. De pont is sinds 1 april 1995 in de vaart.

Peter en Nicole Pater uit Leeuwarden waren zondag de gelukkigen. Ze werden door voorzitter Jan van der Wal ontvangen en gefeliciteerd. Ze kregen een mooi 'Frysk pakketje' en (voor 2024) een seizoenkaart.

Schipper van dienst Jan Kamminga had op deze dag de eer om het echtpaar Pater over te zetten. Maar hij doet het werk natuurlijk niet alleen. Alleen samen met alle vrijwilligers is het mogelijk om de pont in de vaart te houden.

Door het mooie zonnige weer was het zondag wel duidelijk dat de 400.000e klant zou komen. Schipper Henk had in de ochtend en begin van de middag al een flink aantal passagiers overgezet. Het was ondertussen iets na 14 uur en voorzitter Jan van der Wal telde terug: "Nog 40, nog 25 en zo verder...."

Uiteindelijk kwam het echtpaar Pater als 400.000e uit de telling. Ze hadden recent nieuwe fietsen gekocht en deden een rondje Leeuwarden - Suwâld, Warten en zo weer terug naar Leeuwarden. Het was overigens de eerste keer dat ze überhaupt bij de pont waren.

Het echtpaar kreeg uit handen van voorzitter van der Wal en penningmeester Nynke Houwink een Frysk pakketje en een seizoenkaart voor volgend jaar. Het echtpaar Pater werd uitgenodigd op het terras en er werd koffie en gebak aangeboden. Ook de andere gasten op het terras deelden in de feestvreugde, ze kregen ook gebak.

Blij verrast en verwonderd werd de familie Pater na ruim een uur toch nog overgezet. Hun fietstocht duurde iets langer dan ze gepland hadden....

De zonnepont in Suwâld bestaat inmiddels 28 jaar en is een begrip in de regio. Op 3 maart 1995 werd de stichting opgericht en op 1 april begonnen de vrijwilligers toen te varen. Het drukste jaar was 2021 toen werden er iets meer dan 21.000 passagiers over gezet. Op dit moment heeft de stichting 63 vrijwilligers, een actief bestuur, 19 schippers en 33 dames (en 1 heer) die de kiosk bestieren. Daaromheen zijn er nog een aantal personen die hun specifieke 'klus' met plezier doen.

FOTONIEUWS