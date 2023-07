Veel rook bij brandende hooibalen op boerenerf

za 01 juli 2023 10.49 uur

DE KNIPE - Op een boerenerf aan de Tramweg in De Knipe stonden vrijdagavond meerdere hooibalen in brand. Bij de brand kwam veel rook vrij wat in de wijde omgeving goed was te zien.

De brandweerlieden van Tjalleberd werden rond 19.45 uur opgeroepen. Om voldoende bluswater ter plaatse te krijgen, werd ook de waterbak uit Heerenveen gealarmeerd.

Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Bij aankomst van de brandweerlieden stonden de balen al volledig in brand. Overslag naar een naastgelegen schuur kon worden voorkomen. De brandweer is lange tijd bezig geweest met nablussen.

FOTONIEUWS