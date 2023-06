Heldenparcours Easternijtsjerk

zo 25 juni 2023 10.50 uur

EASTERNIJTSJERK - Zaterdagmiddag verschenen er 19 teams aan de start voor het heldenparcours in Easternijtsjerk. Er waren 16 hindernissen opgebouwd en er werd op drie plekken gestart om lange wachtrijden te voorkomen.

Per team kreeg men twee eieren en twee plakken kroepoek mee, die het gehele parcours moesten afleggen en heel moesten worden ingeleverd.

Er waren enkele hindernissen met water wat met het prachtige weer geen straf was voor de deelnemers. Om 17:00 uur was de prijsuitreiking in de tent en was er muziek met Daniël Metz & Dj Anne.

FOTONIEUWS