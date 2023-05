Zaterdag 3 juni Straatfestival Dokkum

vr 26 mei 2023 12.27 uur

DOKKUM - Op zaterdag 3 juni is er Straatfestival in Dokkum. Het is een traktatie van Van der Gang aan de stad en streek, vanwege het 150-jarige bestaan van de herenkledingzaak.

Er is vertier voor iedereen in de historische binnenstad van Dokkum van 13:00 tot 18:00 uur. Met livemuziek van onder andere Cowpokes (Bluegrass, Country), De Jongens van de Muziek (Allround), Panville (Klezmer Balkan) en La Negra (Samba Brassband). Daarnaast zijn er steltlopers, schminkers en is er straattheater van Ruth Hanemaayer met De Pionier Theatercreaties in de stad, met onder andere de modepolitie.

Op 12 april 2023 bestond Van der Gang exact 150 jaar. De herenkledingzaak werd in 1873 opgericht door Willem van der Gang. Inmiddels staat de vijfde generatie aan het roer met Jan-Michiel Willem van der Gang. Op de jubileumdag kreeg Van der Gang het predicaat Hofleverancier uitgereikt.

‘Een aanjager en stimulator’, ‘maatschappelijk betrokken’, ‘niet een product maar een begrip’, ‘authenticiteit en kwaliteit’, ’het tilt Dokkum op’; het waren de woorden die werden gesproken door commissaris van de Koning, Arno Brok en burgemeester van Noardeast-Fryslân, Johannes Kramer bij die uitreiking.

"Het verwoordt precies onze overtuiging", zegt Jan-Michiel. "Dit doen we niet alleen, deze kleur aan Dokkum geven we samen. Ondernemen doe je samen. Dat we daar al vijf generaties lang voor staan, is een onwaarschijnlijk mooie geschiedenis. Dat de zesde generatie het predicaat mocht onthullen, is heel bijzonder. Op zaterdag 3 juni vieren we daarom feest met jong en oud en de hele stad en streek."