Camper volledig uitgebrand in Opeinde

zo 14 mei 2023 06.19 uur

OPEINDE - De brandweer werd zondagochtend in alle vroegte opgeroepen voor een autobrand in Opeinde. Aan de Koen Gortershoeke bleek een camper in brand te staan. Toen de bluswagens ter plaatse kwamen was er al niks meer te redden.

De camper stond geparkeerd toen deze in brand vloog. In alle haast werden de auto's die naast de camper stond weggereden door de eigenaren en de politie. Één auto liep door de brand schade op aan de koplamp en de zijspiegel.

Volgens een buurtbewoner had de eigenaar de camper net twee dagen in bezit. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer heeft de brand geblust en kon daarna weer terug naar de kazerne.

