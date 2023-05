Politie zoekt getuigen van neerslaan voetballer VV Buitenpost

ma 24 april 2023 12.05 uur

BUITENPOST - Twee dagen na de mishandeling van een voetballer van VV Buitenpost doet de politie een oproep aan getuigen. Het slachtoffer werd knock-out geslagen door een voetballer van DHSC na de wedstrijd die net was afgelopen in Buitenpost.

Er ontstond na het fluitsignaal een forse ruzie tussen meerdere spelers, zo weet de politie. "Toen de collega's op de sportlocatie aankwamen bleek dat er personen gewond geraakt waren. Eén van de slachtoffers is door de ambulancemedewerkers nagekeken en later behandeld in het ziekenhuis." aldus de politie.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de zware mishandeling. Naast de informatie uit de opgenomen aangifte, het horen van getuigen en het bekijken van de beelden, is de politie op zoek naar meer en aanvullende informatie om duidelijk te krijgen wat er zich precies heeft afgespeeld.

Getuigen worden opgeroepen om zich - met eventueel videobeelden - te melden bij de politie.

De politie: "Was u aanwezig bij de wedstrijd tussen VV Buitenpost en DHSC op zaterdag 22 april jl. en heeft u meer informatie over wat er op en rondom het veld is gebeurd? Of heeft u andere informatie die voor ons onderzoek van belang kan zijn en heeft u ons nog niet gesproken? We komen graag met u in contact! U kunt bellen met 0900-8844, geef aan dat u belt inzake het zaaknummer 2023102126. Deelt u uw informatie liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000"