Aanrijding door lachgas- en drugsgebruik

vr 17 maart 2023 09.34 uur

LEEUWARDEN - In de nacht van 17 maart rond 0.45 uur kwam er bij de politie een melding van een eenzijdige aanrijding op de Wâldwei bij het aquaduct bij Leeuwarden. Ter plaatse bleek dat de bestuurder van het voertuig aan een lachgasballon zat op het moment van het ongeluk.

Uit een speekseltest bleek tevens dat de 29-jarige bestuurder uit Drachten positief testte op het gebruik van amfetamine.

De politie heeft de bestuurder aangehouden en meegenomen naar het bureau waar bloed is afgenomen om de exacte hoeveelheid drugs in zijn bloed te kunnen bepalen. Tegen de bestuurder is een proces-verbaal opgemaakt. Daarnaast is de lachgastank in beslag genomen.

Het gebruik van lachgas in het verkeer kan leiden tot vermindering van de rijvaardigheid en verminderd reactievermogen. Dat geldt ook voor drugsgebruik.