Drachtster met openstaande celstraf aangehouden door politie

do 16 maart 2023 02.47 uur

DRACHTEN - Een Drachtster die nog een gevangenisstraf open had staan is woensdagochtend aangehouden. De 57-jarige man werd aangehouden Cornelis Rienks de Boerstraat in Drachten. De man moet nu toch echt 30 dagen brommen.

De Drachtster was eerder veroordeeld, maar had zijn straf nog niet uitgezeten. Hij zal dat nu echt moeten doen, hij is door de politie ingesloten.